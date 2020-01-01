Вопрос/ответ

Программа Hermes hacking rollette Hydra работает по принципу майнинг системы, как только Вы нажимаете кнопку "Разгадать Рулетку"
Ваш MD5 хеш рулетки начнут решать как математический пример миллионы компьютеров находящиеся в разных точках Земли, простыми словами огромный Ботнет.
Компьютеры будут подбирать(Брутить) много разных комбинации пока не решат Ваш MD5, как только пример будет решен Вы увидите загаданное число Рулетки
MD5 является одним из алгоритмов хеширования на 128-битной основе.
Под хешированием понимают преобразование входных данных по определенному алгоритму в битовую строку определенной длины.
При этом полученный в ходе вычислений результат представлен в шестнадцатеричной системе исчисления.
Она называется хешем, хеш-суммой или хеш-кодом.
Все зависит от количества онлайн компьютов в сети, что бы разгадать MD5 хеш рулетки, потребуется мощность в 12-15PH/s и примерно 60-90 секунд времени
ВНИМАНИЕ!
Срок продолжительности жизни сессии Рулетки на Сайте Гидра равна 5 минут, это значит с момента захода на страницу с рулеткой у Вас есть ровно 5 минут на выставление чисел для игры в лотерею.
Будьте осторожны "Разгадывания Рулетки" сгорают если вы не успеете сыграть в лотерею за 5 минут!
После того как Вы скачали программу, запустите и пройдите авторизацию в свой аккаунт hydra.
После появления окна программы нажмите на кнопку "Активировать" в окне Активация введите Код активации.
В настоящее время оплата ключ активации возможна с помощью QIWI или системы безопасных платежей BITCOIN.
Выбрать способ оплаты можно на странице "Выбрать Тариф".
Нет, так как тут нет никакой махинации! Мы угадываем число за счет решения тяжелого математического примера.
Даже после 10-50 выигрышей подряд никто на Вас не обратит внимание, это доказано многими покупателями программы, можно почитать отзывы тут